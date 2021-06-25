Бензин под видом "разбавителя" пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан 

55 тонн бензина под видом "разбавителя" пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан, сообщает zakon.kz.

Задержаны автотранспортные средства марки DAF с кыргызскими номерами с товаром "Разбавитель сложный" в общем количестве 54,6 тонны, ТОО-отправитель зарегистрировано в Таразе, получателем является индивидуальный предприниматель Кыргызстана, - сообщили в Комитете государственных доходов.

После задержания автотранспортных средств материал был направлен в ДЭР по Жамбылской области.

Физико-химические исследования в Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК показали, что товар не соответствует товару, указанному в товаросопроводительных документах. Вместо "разбавителя" нарушители пытались вывезти бензин марки АИ-80 на общую сумму 7 млн тенге.

В настоящее время Департаментом экономических расследований по Жамбылской области возбуждено уголовное правонарушение по ст.197 ч.3 Уголовного кодекса РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), - сообщили в ведомстве.





