Планируется ли вводить локдаун в Алматы, рассказал аким

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, планируется ли вводить локдаун в городе в связи с выявлением в Алматы "индийского" штамма коронавируса, сообщает zakon.kz.

Локдауна, наверное, не будет, но ограничительные меры обязательно появятся. Проект постановления уже готовится департаментом санэпидслужбы. Сейчас ждем решения Комитета (санитарно-эпидемиологического контроля. - Прим. ред.) при Минздраве. Как только первое постановление комитета выйдет, мы также свое постановление города будем выпускать. Мы все видим, как это быстро распространяется. Поэтому я думаю, что все отнесутся с пониманием, и здесь в первую очередь необходимо усиливать вакцинацию, - сказал аким на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопрос корреспондента zakon.kz.

Он отметил, что вакцин в городе хватает.

Последние несколько дней мы вышли на 8-9 тыс. - темпы вакцинации увеличиваются, - добавил аким.

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