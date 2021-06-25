Аким Алматы высказался о тиктокерах

Недавно созданное Управление креативных индустрий будет заниматься и тиктокерами, рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Удивительная история получилась. После того, как мы создали Управление по креативной индустрии, мы месяца три-четыре не могли зарегистрироваться в казначействе. Такой бюджетной программы не было, чтобы принять сотрудников, платить зарплаты, какие-то расходы нести. И вот пришлось очень много спорить, доказывать, в итоге согласовано решение, и мы зарегистрировались, официально управление начинает свою работу, - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, управление будет развивать 10 направлений креативной индустрии, которые были описаны в Стратегии города до 2050 года - от моды, кино, литературы до анимации, балета и театра. Аким отметил, что в городе есть много творческих людей, а монетизировать работу им сложно.

Мы создали совет, собрали всех специалистов, которые хорошо разбираются в этой теме, и начали думать, какую поддержку оказать театралам, литераторам. Вплоть до тиктокеров. Если они от Алматы действуют и пропагандируют Алматы, Казахстан, какая им поддержка нужна, какие локации? Это может показаться мелочью, но это занятость людей, новое направление, в том числе в рамках цифровизации, и люди не болтаются. Они своим творчеством занимаются и на этом зарабатывают, это здорово. Тогда молодежь, которая имеет особые таланты, навыки, будет востребована. Они будут в своей среде крутиться и творить. Поэтому мы говорим, что к концу года депо Evolution будет переделано под креативную индустрию. На Сейфуллина раньше было СИЗО. Его закрыли. Я обратился к главе МВД, попросил передать на баланс акимата. Мы приняли, все консультанты, эксперты, молодежь - всех туда отправили, сказали: "Посмотрите, что можно сделать". Сейчас они готовят проект, каким образом это пространство можно использовать для того, чтобы собрать креативную индустрию. В каждом районе делаем локацию по развитию креативной индустрии, чтобы талантливые люди там собирались и двигались. Те возможности, которые у города имеются, должны быть востребованы. Плюс ко всему, мы оказываем поддержку: гранты, залог-идея, льготное бесплатное размещение на различных площадках. Креативная экономика выведет на другой уровень развития наш город, - сказал Сагинтаев.

В январе этого года стало известно, что в Алматы появится Управление креативных индустрий.