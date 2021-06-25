Движение по трем улицам ограничат в Алматы

В Алматы сегментарно ограничат движение по трем улицам, сообщает zakon.kz.

С 22:00 27 июня до 10:00 часов 28 июня (с воскресенья на понедельник) частичные ограничения вводятся в Бостандыкском районе на пресечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра.

А с 9:00 28 июня (в понедельник) до 9:00 1 июля в Ауэзовском районе проезд для автотранспорта закроют по улице Б. Момышулы от улицы Елемесова до улицы Маргулана в южном направлении.