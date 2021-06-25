Сапарбаев: Своевременное выполнение поручений Президента - залог повышения качества жизни жамбылцев

На совещании по вопросам выборов сельских акимов Президент отметил важность предстоящей электоральной кампании.

Можно сказать, что это событие является знаменательной вехой в истории нашей страны и стратегически важной для нас задачей. Впервые наши граждане получат возможность напрямую избирать глав местной исполнительной власти. Мы шли к этому постепенно и планомерно, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что инициативу о проведении прямых выборов сельских акимов он озвучил в прошлогоднем Послании народу страны. Всего за год эту инициативу удалось воплотить в жизнь. Более 40 % населения Казахстана проживает в селах. Как считает Президент, выборы акимов проводятся, прежде всего, в интересах жителей этих населенных пунктов.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жамбылской области о ходе подготовки к предстоящим выборам сельских акимов и исполнении поручений по развитию регионов.

24 июня текущего года аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства.

В ходе совещания глава региона сделал основной упор на качественное выполнение задач, озвученных Президентом страны, которые на сегодняшний день волнуют каждого жамбылца, а именно - недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты, ГСМ, вопросы стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, подготовки к новому учебному году, создания условий для качественного проведения прививочной кампании, системной борьбы с коррупцией, подготовки к отопительному сезону, предупреждения ЧС и т.д.

Весь избирательный процесс должен проходить открыто и прозрачно. Глава государства на совещании говорил об усилении партийной конкуренции. В нашей области своих кандидатов представят шесть политических партий. В предвыборной гонке для всех кандидатов должны быть созданы одинаковые возможности. Необходимо проводить полноценную информационно-разъяснительную кампанию по предстоящим выборам, чтобы каждый сельский житель знал, когда и где будут выборы и кто выставляет свои кандидатуры. Со всей ответственностью надо подойти и к вопросам создания штабов на местах, - поручил Сапарбаев акимам районов и города Тараз, которые принимали участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

C целью недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты на сегодняшний день в регионе работают 29 социальных павильонов, в которых по сниженным ценам реализуется продукция Стабилизационного фонда. В этом году распахнут свои двери еще 12 таких магазинов.

Свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит инициированный главой государства проект "От поля до прилавка", на реализацию которого направлен миллиард тенге. Определены четыре торговые сети, куда без посредников поставляется сельхозпродукция местных товаропроизводителей: две молочные фермы, птицефабрика, 2500 личных подсобных хозяйств,14 индивидуальных предпринимателей, 17 крестьянских хозяйств, а также 22 кооператива. На сегодняшний день через торговые сети реализовано 6,0 тыс. тонн продовольственных товаров и 4 млн. штук яиц.

Что касается выполнения поручения по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, на сегодняшний день в нашей области коечный фонд составляет 2580 коек (на сегодня занято 38,4%), также имеется возможность увеличения коечного фонда до 4760 коек. 1400 жамбылца, переболевшие КВИ, уже прошли реабилитацию на базе областного реабилитационного фонда. В регионе действуют 42 прививочных пункта, в которых уже провакцинированы 150 тыс. жамбылцев.

Как известно, Касым-Жомарт Кемелевич указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

Нужно отметить, что в Жамбылской области с начала 2021 года ведутся планомерные работы по обеспечению качественным образованием около 240 тыс. школьников. Так, в 14 объектах образования проведен капитальный ремонт, ведется строительство 23 объектов образования, из них 11 новых школ откроют свои двери в текущем году.

Зарплата 40 тысяч жамбылских учителей повышена на 25%. Все школы и детские сады региона оснащены видеокамерами для обеспечения безопасности детей.

Еще одним из основных вопросов, на котором акцентировал свое внимание Сапарбаев, стал вопрос обеспечения жильем. Так, по итогам 5 месяцев 2021 года в регионе введено в эксплуатацию около 205 тыс. кв. метров жилья, что выше прошлогоднего показателя на 6,8%. В целом по итогам текущего года в регионе ожидается ввод 50 многоквартирных домов. Например, 576 семей из социально уязвимых слоев населения, а именно - многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, уже отпраздновали новоселье.

Глава региона еще раз подчеркнул, что на акимов всех уровней возлагается большая ответственность за исполнение поручений Президента для улучшения качества жизни жамбылцев.