Назарбаев получил прививку от COVID-19

25 июня 2021, 18:12
Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.


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