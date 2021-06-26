Состояние российской певицы МакSим резко ухудшилось

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой), которую на прошлой неделе экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник Москвы с тяжелой пневмонией, рассказала, что ее легкие поражены на 75%, передает zakon.kz.

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Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое. Ухудшение было в первые дни, ее привезли с поражением более 40%, но показатели достаточно быстро ухудшились, поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет, - приводит mignews слова пиар-менеджера артистки Яны Богушевской.

По словам ее, певица подключена к аппарату ИВЛ. Она все еще в состоянии медикаментозной комы.

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