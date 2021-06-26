В Жамбылской области шести работникам незаконно выплатили зарплату на 6 млн тенге

В Таразе начато расследование по факту хищения денег в коммунальном предприятии "Тараз-Су". В ходе проверки выяснилось, что в компании незаконно начислили шести работникам зарплату на сумму более 6 млн тенге, передает zakon.kz.

В Комитете внутреннего госаудита сообщили, что в апреле проверили коммунальное предприятие "Тараз-Су". По результатам проверки стало известно, что в компании необоснованно начисляли и выплачивали зарплату шести работникам. Выяснилось, что с августа 2020 по февраль 2021 года им выплатили более 6 млн тенге. Причем эти люди были приняты на работу незаконно и свои должностные обязанности не выполняли, зарплату за них получали специалисты отдела по управлению персоналом, расчетный бухгалтер и главный экономист предприятия.

Расчетный бухгалтер возместил в доход предприятия 1,5 млн тенге.

Материалы аудита передали в Антикор по Жамбылской области, возбуждено уголовное дело.