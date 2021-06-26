Алматы и еще три области вновь перешли в "красную" зону по COVID-19

Алматы и еще три области вновь перешли в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 26 июня 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне: г. Шымкент, Костанайская и Мангистауская области.

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В "зеленой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.