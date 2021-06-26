Посетит Казахстан: Токаев проведет переговоры с премьер-министром Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Во время визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в расширенном составе. Запланировано подписание двусторонних документов.

Роман Головченко также посетит ряд предприятий в Казахстане, в том числе ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш-холдингKZ", ТОО "Композит Групп Казахстан", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", завод ModeX.

Глава белорусского правительства побывает и в международном финансовом центре "Астана", Национальном музее Казахстана.