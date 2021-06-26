Строгий карантин ввели в ЗКО

Главный санврач ЗКО ввел строгие ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в области необходимо запретить проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки др.) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте"Ashyq";

Также наложен запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе "выходного дня" на открытом воздухе);

Согласно постановлению, ограничено проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

В общественных местах на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции.

График работы общественного транспорта:

Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требований ГГСВ РК № 67 от 25.12.2020г.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.