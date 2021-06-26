Неизвестные обстреляли автомобиль замначальника ДП Алматинской области

На трассе Алматы-Оскемен между водителями возник конфликт из-за нарушения ПДД, что и спровоцировало неизвестных выстрелить в полицейскую машину, передает zakon.kz.

Неизвестные на автомашине произвели выстрелы из неустановленного оружия в автомашину, в которой находился первый заместитель начальника ДП Алматинской области Ержан Оразбеков, после чего скрылись, - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Отмечается, что никто не пострадал.

В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию скрывшихся лиц.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК "Хулиганство".