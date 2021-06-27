Пособие по правилам этикета на первом свидании в КВИ-реальности выпустили в РФ

Московская IT-компания разработала и опубликовала пособие по правилам этикета для мужчин и женщин в карантинный период, передает zakon.kz.

Должен ли мужчина оплатить ПЦР-тест избранницы на первом свидании? Оказывается, должен - по правилам ковид-этикета. Мы не сошли с ума. Времена меняются - и к ним надо адаптироваться. Что и сделала столичная IT-компания, выпустив пособие по правилам этикета на первом свидании в коронавирусной реальности, - пишет Telegram-канал Mash.

Согласно правилаv, кавалер платит за ПЦР-тест, но дама не гуляет по нему с другими.

Махать наличкой - не комильфо, как и спрашивать у дамы о прошлых ПЦР-опытах. Все волнующие вопросы ребята собрали в симпатичное пособие с QR-кодами и дизайн-схемами. И распространяют бесплатно, - говорится в сообщении.