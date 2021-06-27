Павлодарцы о видео с детенышем косули: Да не трогайте вы животных!

Жители Павлодара осудили мужчин, распространивших видео, на котором они трогают дикого детеныша косули, передает zakon.kz.

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На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что мужчины подошли и погладили лежащего на земле детеныша, а потом резко убежали. Предположительно от матери малыша. Такое поведение вызвало в соцсети бурю негодования.

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Под постом пользователи оставили ряд замечаний:

Че за люди... просто мимо пройти никак? Вроде взрослые мужики...

Не нужно трогать, зачем его лишний раз подвергать стрессу?

Действительно, зачем трогать и оставлять человеческий запах на малыше. Не надо такого делать, зачем уподобляться дикарям? Увидели и идите своей дорогой...

Выложили в интернет, показали, теперь издеваться будут над животным.