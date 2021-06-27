Павлодарцы о видео с детенышем косули: Да не трогайте вы животных!

Жители Павлодара осудили мужчин, распространивших видео, на котором они трогают дикого детеныша косули, передает zakon.kz.
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На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что мужчины подошли и погладили лежащего на земле детеныша, а потом резко убежали. Предположительно от матери малыша. Такое поведение вызвало в соцсети бурю негодования.
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Под постом пользователи оставили ряд замечаний:
Да не трогайте вы животных!!! Ну взрослые люди, ну неужели непонятен факт, что после вашего прикосновения этот самый детеныш может остаться брошенным!
Че за люди... просто мимо пройти никак? Вроде взрослые мужики...
Не нужно трогать, зачем его лишний раз подвергать стрессу?
Действительно, зачем трогать и оставлять человеческий запах на малыше. Не надо такого делать, зачем уподобляться дикарям? Увидели и идите своей дорогой...
Выложили в интернет, показали, теперь издеваться будут над животным.
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