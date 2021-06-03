Свыше 46 тыс. учеников в ВКО обучаются в летней школе

Для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях учащихся, допущенных в период ограничительных мер, с 26 мая по 19 июня организованы летние школы.

По информации Управления образования, общее количество обучающихся в летней школе по области составило 46 587 учеников или 30% от общего числа.

В летней школе дети обучаются по желанию. Это те учащиеся, которые в течение учебного года учились в дистанционном и комбинированном формате. В разрезе классов 16 тыс. детей с 1 по 4 класс, 30 тыс. детей с 5 по 10, - отметили в ведомстве.

Расписание уроков летней школы было составлено по Методическим рекомендациям МОН РК, программы обучения скорректированы педагогами с учетом пробелов в предметных знаниях обучающихся. Занятия проходят с использованием современных образовательных методик, цифровых образовательных ресурсов, игровых и ИКТ-технологий с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и специфики организации образования.

В работе летней школы задействованы педагоги-мастера и педагоги-исследователи. В день у детей не более 3 уроков по 40 минут. В летней школе ученикам не ставят оценки и не задают домашние задания.