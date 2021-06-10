В ВКО начали выплачивать долги сотрудникам "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО"

Вчера первым 167 сотрудникам уже выплатили долги по заработной плате и компенсацию за отпуск. С сегодняшнего дня выплаты продолжатся.

Напомним, что после того как в марте текущего года более тысячи сотрудники Группы Компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" во всех городах Казахстана, получили уведомления об увольнении, вопрос с выплатой долгов по ЗП не решался.

Аким области Даниал Ахметов взял этот вопрос на личный контроль. Было проведено 13 совещаний с участием руководства Группы Компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО", Jusan Bank, Управления координации занятости и социальных программ, Управления государственной инспекции труда и других государственных структур.

Накануне в своем аккаунте в социальных сетях Даниал Ахметов сообщил, что для решения этой проблемы необходимо было достигнуть договоренности с Jusan Bank, чтобы открыть специальные счета для перечисления необходимых для выплаты средств.

Данный счет открыт, и теперь все 1158 работников начнут получать положенные выплаты. На эти цели предусмотрено более 900 миллионов тенге. Те, 76 человек, которые обращались с заявлениями в инспекцию труда, могут получить свои средства незамедлительно. С остальными будут работать в порядке очереди при предоставлении корректных документов, которые готовят соответствующие службы компании "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО". Этот вопрос находится на моем постоянном контроле, - отметил глава региона.

Вчера состоялось заседание специальной комиссии, на которой руководитель Управления инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов сообщил, что 167 бывших сотрудников "БИПЭК АВТО -АЗИЯ АВТО" получили все выплаты по заработной плате. В ближайшие дни задолженность будет погашена перед остальными сотрудниками.

Также как отметил Бакытбек Кизатов, по обращениям трудового коллектива предприятия, в отношении компании "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" была назначена внеплановая проверка по фактам нарушения соблюдения норм трудового законодательства.