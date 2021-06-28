Нигматулин и Матвиенко обсудили перспективы совместной работы

Сегодня в Мажилисе спикер палаты Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления сотрудничества с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, находящейся в нашей стране с официальным визитом, сообщает zakon.kz.

Отметив стратегический характер отношений между Казахстаном и Россией, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что высокий уровень двустороннего взаимодействия достигнут благодаря совместной эффективной работе, дружбе и взаимопониманию Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что первостепенное значение укреплению стратегического партнерства с Москвой придает и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что свой первый официальный визит в постпандемический период совершает именно в Казахстан.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. За такой короткий срок благодаря Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, благодаря преемственности во внутренней, внешней политике, которую реализует глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, удалось построить эффективное, экономически развитое, демократическое государство. Казахстан доказал всему миру свой авторитет, - сказала Валентина Матвиенко.

Говоря о российско-казахстанских отношениях, председатель Совета Федерации отметила, что в основе лежит многовековая дружба, взаимное признание независимости, территориальной целостности двух государств. При этом Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 30 лет взаимодействия России и Казахстана выстроена одна из самых эффективных моделей взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества, которое охватывает все сферы жизни.

Как отметил председатель Мажилиса, важной составляющей казахстанско-российских отношений выступает крепкий межпарламентский диалог. Нурлан Нигматулин высказался за расширение партнерских отношений, в т.ч. по линии МПА СНГ, парламентских ассамблей ОДКБ, ОБСЕ, Межпарламентского Союза.

Говоря о законотворческой работе, Спикер Мажилиса рассказал о совершенствовании казахстанского выборного законодательства, о законах для реформирования политической системы страны и развития гражданского общества.

Обсудив широкий круг вопросов, собеседники отметили солидарность и взаимную поддержку, проявленные двумя странами в сложной из-за пандемии коронавируса ситуации.

Нурлан Нигматулин и Валентина Матвиенко выразили уверенность, что парламентарии Казахстана и России продолжат вносить свой вклад в укрепление многопланового двустороннего сотрудничества для решения общих задач и улучшения благосостояния народов обоих государств.





