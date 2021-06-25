На побережье Алаколя в ВКО создали все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов

В Восточном Казахстане на побережье озера Алаколь вакцинировано от коронавируса 80% персонала баз отдыха, а 94 дома отдыха стали участниками проекта "ASHYQ".

Даже коронавирус не может отменить лето и долгожданный отпуск. Несмотря на пандемию, многие задумываются о том, чтобы отправиться куда-то отдыхать. Врачи по-прежнему не рекомендуют путешествовать куда-либо без крайней необходимости. Но совсем отказываться от отдыха тоже плохая идея. Примечательно, что по официальной статистике Восточный Казахстан занимает первое место в республике по количество мест размещения и койко-мест для туристов. Лидером по данному показателю является курортная зона озера Алаколь. Здесь 174 дома отдыха, где расположено свыше 12 тыс. койко-мест. Поэтому предприниматели на побережье озера создали все условия для комфортного, безопасного пребывания, чтобы туристы не волновались за свое здоровье.

Напомним, что по постановлению главного санитарного врача области, в этом году отдыхающие могут приехать в туристско-рекреационные зоны при наличии ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, с паспортом вакцинации или же посредством приложения "ASHYQ".

По информации руководителя Управления туризма и внешних связей Марата Кабакова, в настоящий момент 163 дома отдыха на Алаколе получили акты соответствия на сайте Info.Kazakhstan, 94 - стали участниками проекта "ASHYQ". Еще 10 заявок сейчас находится в обработке. Для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на побережье создано 10 мониторинговых групп. Персонал баз отдыха проходит вакцинацию, чтобы обезопасить себя и приезжающих гостей. Сейчас из 300 работников полностью привито 240 человек, или 80% от общего количества.

В целом, к летнему сезону на побережье Алаколя подготовились основательно. Было очищено дно озера, для обеспечения безопасности на территории курортной зоны работают шесть спасателей, 50 сотрудников Департамента полиции ВКО. Определены зоны плавания водной техники и купания людей, которые ограждены специальными буями и канатами. В этом сезоне появилось 15 новых кабинок для переодевания и 100 контейнеров для мусора.

Для обеспечения транспортной доступности с 17 июня начали движение областные железнодорожные маршруты на 780 мест, в том числе 8 вагонов из Семея, 7 вагонов из Усть-Каменогорска. Увеличилось количество вагонов из Нур-Султана и Алматы. Если в 2020 году действовало 36 вагонов на 1620 мест, в текущем году количество вагонов увеличено на 65% или 2680 мест. В два раза увеличено количество автобусов, - отметил Марат Кабаков.

Таким образом, действующее транспортное сообщение может обеспечить доставку более 200 тыс. пассажиров в сезон. При этом среднее количество туристов за три года составило свыше 99 тыс. человек.

На побережье продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, которые в будущем помогут еще больше развить туристическую привлекательность Алаколя. На стадии завершения строительство линии электропередач "Маканчи - Коктал", проводится реконструкция аэропорта в селе Урджар. В прошлом году на побережье открыли 13 новых отелей, в этом году предусмотрено открытие еще 7 новых баз отдыха. Уже в июле ожидается открытие концертной площадки "Alazone Arena". Сейчас завершается работа по обустройству подъездной дороги к данному объекту.