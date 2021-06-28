Определен уставный капитал коллекторского агентства

28 июня 2021, 11:28
Фото: zakon.kz

Постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14 июня 2021 года определен уставный капитал коллекторского агентства, передает zakon.kz.

Установить минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, в том числе коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций до 1 января 2022 года, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.


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