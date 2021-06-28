Поезд сбил мужчину в Уральске

28 июня 2021, 12:18
Фото: mgorod.kz

В Уральске пассажирский поезд сообщением Нур-Султан - Уральск сбил 25-летнего мужчину, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", инцидент произошел утром 28 июня в 4 микрорайоне. Мужчина переходил ж/д пути в неустановленном месте и попал под пассажирский поезд.

Пострадавший был доставлен в городскую многопрофильную больницу. пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по ст. 344 ч. 1 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК. пресс-служба ДП на транспорте


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