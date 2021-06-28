Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана разработали до 2025 года

Министерство информации и общественного развития подготовило проект указа Президента РК об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, передает zakon.kz.

Как отмечается в Концепции, казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева признана одной из успешных в мире. Обеспечено эффективное взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере обеспечения межэтнического согласия. Сформированы уникальные элементы казахстанской модели по укреплению общественного согласия и общенационального единства.

Вместе с тем есть проблемы в этой сфере, которые предлагается решить. Среди них:

необходимость усиления интеграционного потенциала казахов как "гражданского ядра" социально-культурной интеграции мультикультурного казахстанского общества;

необходимость противостояния попыткам политизации межэтнических отношений, а также деструктивного влияния на межэтническую ситуацию в стране со стороны внешних сил, стремлениям использовать межэтнические отношения в Казахстане в геополитическом противостоянии;

необходимость работы по гражданской интеграции в казахстанский социум населения в местах компактного проживания этносов, профилактика культурно-языковой обособленности;

необходимость противодействия информационного продвижения государственной политики в сфере межэтнических отношений и Ассамблеи как фундаментальных основ казахстанской модели единства и согласия;

необходимость в вовлечении большего числа молодежи и молодежных организаций в деятельность Ассамблеи и ее структур.

В этой связи, считают разработчики, необходимо продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям:

активизировать работу молодежи в составе Ассамблеи в целом, молодежных крыльев этнокультурных объединений, движения "Жаңғыру жолы";

усилить многоплановую работу по интеграции всех этносоциальных групп в единую нацию;

активизировать деятельность Ассамблеи как главного инструмента укрепления межэтнического согласия, а также ее информационно-разъяснительной работы по вопросам политики единства и согласия;

наращивать усилия по продвижению государственного языка через структуры Ассамблеи, дома дружбы, лингвистические кабинеты;

активизировать и актуализировать совместную работу с правоохранительными государственными органами по оперативному реагированию на обострения межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраиванию системы превентивных мер по их предотвращению;

обеспечить системное противодействие попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию РК и на ее граждан.

Также определены основные задачи Концепции:

усиление роли Ассамблеи в обеспечении эффективного взаимодействия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества по дальнейшей интеграции общества, укреплению общественного согласия и общенационального единства; внедрение новых механизмов взаимодействия государства с этнокультурными объединениями Ассамблеи и иными общественными объединениями для укрепления гражданского единства общества, модернизации общественного сознания, интеграции народа страны; продвижение социальной функции государственного языка как языка межэтнического общения, консолидирующего фактора; сохранение и развитие традиций, языков и культуры народа Казахстана; активное участие этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений в решении комплекса общегосударственных задач, консолидация их усилий для достижения цели и задач Ассамблеи; разработка мер по оказанию содействия государственным органам в недопущении конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений; систематизация работы Ассамблеи по формированию политико-правовой культуры граждан, содействию в развитии благотворительности, волонтерства, медиации в сфере общественного согласия и единства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация Концепции будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством РК.

При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в установленном законодательством порядке. Кроме того, требуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета, - говорится в пояснении

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июля.