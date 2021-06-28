Наночастицы из вакцин образуют нейросеть в мозге - очередной фейк обсуждают в Сети

В Сети обсуждают очередной фейк о вакцинах, передает zakon.kz.

Теорию о том, что в вакцинах против COVID-19 содержатся некие наночастицы, которые способны самоорганизовываться и создавать искусственную нейросеть в человеческом мозге, распространяют в Сети. Такая идея прозвучала в подкасте, размещенном на портале Brighteon.com. Это неправда, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Портал Brighteon.com не является достоверным источником. Он известен тем, что публикует теории заговора и псевдонаучные заявления. Фактчекеры не раз опровергали размещенные на портале сообщения.

В выпуске подкаста не приводится никаких доказательств того, что в вакцинах действительно содержатся наночастицы, которые способны к самоорганизации. Вся теория выстроена на том, что доктор Питер Маккаллоу в одном из своих интервью заявил, что врачи сейчас как будто бы "заколдованы", а люди находятся под "массовым гипнозом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первые ложные заявления Маккаллоу. Ранее он выступал за использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19, несмотря на доказанную неэффективность препарата. Он даже выпустил научную статью, которая получила положительную рецензию. Однако позже оказалось, что автор этой рецензии сам Маккаллоу и его подчиненные, так как именно он являлся главным редактором журнала, в котором была размещена статья.

Также доктор Маккаллоу убеждал людей старше 50 лет не вакцинироваться против COVID-19, несмотря на то, что пожилые люди находятся в группе риска и подвержены наиболее тяжелому течению этого заболевания.

Однако об очевидно ложных идеях доктора Маккаллоу автор подкаста не упоминает. Вместо этого он продолжает развивать тему "массового гипноза" и говорит, что представители Moderna уже признались в том, что их вакцины на самом деле - операционная система. Это не так, - подчеркивается в сообщении.

Термин "операционная система" использован на официальном сайте производителя вакцин в качестве сравнения, для того чтобы наиболее просто и понятно объяснить принцип работы препарата.

После автор говорит, что мРНК, содержащаяся в некоторых вакцинах против COVID-19, необходима вовсе не для выработки иммунитета, а для того, чтобы "проинструктировать" некие наночастицы и заставить их образовать искусственную нейросеть в мозгу. Это полностью антинаучно. Во-первых, потому что мРНК распадается в течение очень короткого времени после попадания в организм и не проникает в головной мозг. Во-вторых, потому что наночастиц, способных к самоорганизации и построению нейросети внутри человеческого мозга, в вакцинах нет.

Составы всех используемых на сегодняшний день вакцин можно найти в открытом доступе. Самые распространенные из них:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

Astra-Zeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm).

Отмечается и то, что автор подкаста не учитывает степень развития нейросетей, существующих на сегодняшний день. Искусственные нейронные системы совершенствуются, ученые занимаются разработкой новых способов "обучения" искусственного интеллекта. Однако даже это пока не позволяет создать нейросеть, способную работать наравне с человеческим мозгом.

Технологии, позволяющей ввести наночастицы при помощи иглы для инъекций, которые позже самоорганизуются и заменят настоящий мозг набором команд и искусственных вычислительных процессов, просто не существует.

Из этого следует, что информация, озвученная в подкасте, - домыслы автора. Его теории полностью антинаучны, а портал, на котором размещен подкаст, не является надежным источником.