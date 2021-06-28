Сколько рыбы можно выловить в казахстанских водоемах с 1 июля 2021 года

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 14 июня 2021 утвердил лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, передает zakon.kz.

Так, в Жайык-Каспийском бассейне, в который входят водоемы и реки Атырауской и Западно-Казахстанской областей, река Кигаш и Каспийское море, лимит установлен в 30181,726 тонны рыбы, в том числе осетровые, судак, сазан, жерех, сом, щука, окунь, толстолобик, кефаль и другие.

В озере Балхаш лимит установлен в 8151 тонну рыбы, в дельте реки Или - в 170 тонн.

В озере Алаколь за год можно будет выловить 547,3 тонны рыбы, в водохранилище Капшагай - 1169,8 тонны.

В Аральском море лимит вылова установлен в 6937,43 тонны рыбы.

В реке Сырдарья и в Туркестанской области - 226,32 тонны рыбы.

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В приказе указаны все водоемы республики и виды рыб, которые там водятся.