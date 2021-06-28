Опубликован список заведений, работающих по Ashyq в Алматы

Акимат Алматы опубликовал список компаний, работающих по проекту Ashyq, сообщает zakon.kz.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, эпидемиологическая ситуация в Алматы, как и в целом по республике, осложняется ввиду продолжающегося распространения мутированных штаммов.

В этой связи вновь напоминаем горожанам о необходимости строгого соблюдения масочного режима, социальной дистанции, воздержаться от посещения мест массового скопления населения и массовых мероприятий, а также пройти вакцинацию против COVID-19. пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве предоставили список субъектов предпринимательства, работающих по Ashyq в Алматы. В список вошли 2332 субъекта предпринимательства, среди которых есть такие заведения, как The Банка Bar, "Пинта", "Ларисс Ивановну хачу", "Мята на Достык", Traveler's coffee, Alberto, Lanzhou, ресторан Mamma Mia и т.д.

С полным списком можно ознакомиться здесь.