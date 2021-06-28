Работникам "АрселорМиттал Темиртау" вновь поднимут зарплату

"Арселор Миттал Темиртау" сообщает о повышениии заработной платы работникам компании 1 июля 2021 года, передает zakon.kz.

В результате совместных обсуждений с профсоюзными организациями, представляющими интересы работников компании, руководством компании принято решение о повышении заработной платы всем работникам с 1 июля 2021 года. Решение о повышении заработной платы было принято на основании детального анализа уровня заработных плат по основным и вспомогательным рабочим профессиям горно-металлургической отрасли и анализа роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и коммунальные услуги с начала года. Данное повышение заработной платы является частью комплексных мер, начатых компанией с января текущего года, когда уровень заработных плат сотрудников был увеличен. пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау"

Текущее повышение заработной платы будет произведено:

частично в виде дополнительной фиксированной ежемесячной выплаты постоянного характера в размере 20 000 тенге; частично в размере 6% от заработной платы работников.

Такой подход позволит существенно увеличить заработную плату всем работникам компании, но что более важно, работники с уровнем заработной платы 200 000 тенге и менее, получат наибольший положительный эффект от повышения. пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау"

Кроме того, в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан принято решение о дополнительной разовой выплате в размере 150 000 тенге всем работникам компании в начале июля 2021 года.

Планируемое с июля месяца повышение заработной платы и осуществление дополнительной выплаты в размере 150 000 тенге всем работникам компании еще раз свидетельствует о стремлении руководства компании поддержать трудовой коллектив и создать все необходимые условия для устойчивого, безопасного и высокопроизводительного производства. генеральный директор "Арселор Миттал Темиртау" г-н Биджу Наир