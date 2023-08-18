Назвали размер зарплаты шахтеров в "АрселорМиттал Темиртау"
По словам представителя компании, заработная плата работников зависит от разных условий.
"Скажу по рабочим, примерно. Это зависит от разных условий, на добычном участке проходчики получают примерно 860-880 тысяч тенге. Это по пятому разряду". Сергей Огай
Как он уточнил, такой оклад выплачивается при выполнении плана, а также выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей.
"ГРП (горнорабочий подземный. – Прим. ред.) третьего разряда на вспомогательном участке, у него зарплата около 500-515 тысяч. Это тоже при выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей". Сергей Огай
17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.
Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.
18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.
Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин 18 августа рассказал, что проход спасателей к оставшимся в шахте людям затруднен из-за высокой температуры и задымленности.