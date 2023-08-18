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Назвали размер зарплаты шахтеров в "АрселорМиттал Темиртау"

Казахстан шахтеры ArcelorMittal Temirtau зарплата Фото: freepik
Заместитель исполнительного директора УД АО "АрселорМиттал Темиртау" на брифинге 18 августа рассказал о размерах заработных плат работников угольных шахт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя компании, заработная плата работников зависит от разных условий.

"Скажу по рабочим, примерно. Это зависит от разных условий, на добычном участке проходчики получают примерно 860-880 тысяч тенге. Это по пятому разряду". Сергей Огай

Как он уточнил, такой оклад выплачивается при выполнении плана, а также выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей.

"ГРП (горнорабочий подземный. – Прим. ред.) третьего разряда на вспомогательном участке, у него зарплата около 500-515 тысяч. Это тоже при выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей". Сергей Огай

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин 18 августа рассказал, что проход спасателей к оставшимся в шахте людям затруднен из-за высокой температуры и задымленности.

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Оксана Скибан
АрселорМиттал ЧП в шахте "Казахстанская" Казахстан Карагандинская область
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