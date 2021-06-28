В Нур-Султане растет число больных коронавирусом

Нур-Султан продолжает находиться в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация в столице остается неблагополучной, город продолжает находиться в "красной" зоне. С 11 июня наблюдается рост регистрации случаев в городе. За последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620 случаев, соответственно, недельный интенсивный показатель увеличился в 2,8 раза, - отметила она на брифинге в акимате.

По ее словам, уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65%. Недельный интенсивный показатель заболеваемости составил 298,2.

Взрослое население остается более подверженным заболеванию CОVІD-19. Но при этом удельный вес заболевших с более старших возрастов сместился на возраст от 20 до 39 лет. Это люди, которые являются работающими, передвигающимися, ведущими наиболее активный образ жизни. С момента роста регистрации, то есть с 11 июня, наблюдается увеличение удельного веса заболевших этой возрастной группы в общей структуре заболеваемости с 37,3% до 40,9%, - пояснила Сархат Бейсенова.

Ранее руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что из-за увеличения количества больных коронавиурсом в столице снова откроют инфекционный стационар в бывшей гостинице Ramada Plaza.

Тамила Языкова, Нур-Султан