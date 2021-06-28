Мы стоим на пороге четвертой волны - Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сказал, что город находится на пороге четвертой волны коронавируса, передает zakon.kz.

Нужно признать, что мы стоим на пороге четвертой волны, четвертая волна обусловлена "дельта-штаммом". Мы были вынуждены принять строгие меры, чтобы изолировать инфекцию. Прошу правильно понять нас, мы всегда говорили, что если не будут соблюдаться меры, то это приведет к росту, и мы вынуждены будем снова принимать ограничительные меры , - сказал Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась из-за нового штамма. За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, заболеваемость КВИ возросла с 742 до 1237. За последние сутки зарегистрировано 215 случаев коронавируса.

Он призвал алматинцев вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы. Затем рассказал о новых ограничениях. Прочитать о них можно здесь.