Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

Главы Правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортно-логистической, строительной сферах, промышленной кооперации и образовании, а также регионального взаимодействия, - говорится в сообщении primeminister.kz.

В Костанае Мамин и Головченко ознакомились с проектами развития совместного производства продукции сельхозмашиностроения.

На базе АО "АгромашХолдинг KZ" производится сборка комбайнов "Есиль" по технологии завода "Гомсельмаш" с увеличением объема производства до тысячи единиц в год. При этом в краткосрочный период уровень локализации продукции будет доведен до 60%.

Главы Правительств двух стран ознакомились с планами развития предприятия "МТЗ Казахстан". На заводе идет строительство новых корпусов, что позволит увеличить объем производства до 4 тыс. тракторов в год.

На базе Локализационного центра АО "АгромашХолдинг KZ" в Костанае совместно с белорусской компанией "КУВО" в конце 2022 года планируется открыть производство многослойных стеклопакетов для сельскохозяйственной и автомобильной техники в объеме 30 тыс. комплектов в год и локализацией на уровне не менее 70%. Совместно с ООО "Белкарпластик" в Костанае будет открыто производство изделий из композиционных материалов для отрасли машиностроения.

В сфере АПК стороны планируют развивать сотрудничество по строительству в Казахстане молочно-товарных ферм с привлечением белорусских технологий. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе прошедших встреч представителей деловых кругов двух стран.

Достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в стройиндустрии. Так, компания "БелВудДоорс" и ТОО "Самрук-Казына Констракшн" намерены открыть в индустриальной зоне Нур-Султан производство дверей мощностью 250 тыс. штук в год. Стоимость проекта - 5,5 млрд тенге. Далее аналогичный проект планируется реализовать в Алматы. В Казахстане также будет открыто совместное производство керамической плитки мощностью 2 млн кв. м.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

Премьер-министры двух стран посетили производственную площадку ТОО "СарыаркаАвтопром" в г. Костанай, а также крупнейшее предприятие РК по переработке железных руд, доломита, известняка, строительного щебня - АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" в г. Рудный.

В Нур-Султане главы Правительств двух стран посетили завод модульного домостроения ModeX, АО "Локомотив құрастыру зауыты", Международный финансовый центр "Астана" и другие объекты.

Казахстан и Беларусь подписали соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов



Министр энергетики Нурлан Ногаев и первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурянов подписали соглашение между правительством РК и правительством РБ в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

В силу условий, определенных Договором о Евразийском экономическом сотрудничестве от 29 мая 2014 года, поставки нефти и нефтепродуктов между государствами-членами ЕАЭС регулируются отдельными двусторонними соглашениями.

В продолжение плодотворного взаимодействия между странами и продвижения по пути евразийской экономической интеграции сегодня было подписано межправительственное Соглашение торгово-экономического сотрудничества в нефтяной сфере.

Соглашением определены условия поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

Сотрудничество сторон основывается на защите взаимных интересов.

После подписания соглашения стороны приступят к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь с учетом экономических интересов РК.