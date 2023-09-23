В Таразе проходят переговоры правительств Казахстана и Кыргызстана

В Таразе с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана проходит заседание межправительственного совета двух стран, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы межгосударственного сотрудничества в сферах водопользования, энергетики, торговли, производственной кооперации, транзита и транспорта, сельского хозяйства, туризма и т.д.



"Кроме того, Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров примут участие в работе I Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана", – пишет пресс-служба премьер-министра.

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21 сентября Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики. На заседании выяснилось, что в Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти.