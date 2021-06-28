Отец и дочь погибли в страшном ДТП в Алматинской области

В соцсетях Казахстана появилось страшное видео, на котором мужчина и девочка попали под колеса грузовика, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло 28 июня около 14:50.в поселке Жамбыл Карасайского района Алматинской области.

На видео мужчина пересекает дорогу по пешеходному переходу. Перед собой он толкает коляску с ребенком, за ними идет девочка. По дороге двигается грузовой автомобиль "ЗиЛ" с прицепом, груженный тюками с сеном. Мужчина, по всей видимости, захотел быстрее пересечь дорогу и вместе с коляской побежал. Дочь за ними. Возможно, мужчина рассчитывал, что водитель затормозит, хотя выглядит ситуация так, что тот надеялся успеть проехать и пешеходов, практически бросившихся под колеса, заметил поздно. Видно, что водитель попытался в последний момент свернуть в сторону, но это не помогло. Мужчина и девочка, бросившаяся за ним, попали под колеса и машины, и прицепа. Коляска с маленьким ребенком успела в последний момент проскочить перед машиной.

В посте указывается, что это местный сапожник вел семью купаться на реку. Мужчина и дочь погибли на месте. Сын в коляске доставлен в больницу.

45-летний водитель грузовой автомашины ЗИЛ-431410, двигаясь по трассе в южном направлении на 30 километре допустил наезд на троих пешеходов… В результате ДТП от полученных травм на месте скончались 53-летний местный житель и 9-летний ребенок. 3-летнего ребенка доставили в больницу города. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 345 ч.4 УК РК. пресс-служба ДП Алматинской области