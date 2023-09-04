Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в ДТП в Турции

3 сентября автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе в Алании. Погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации TRT Haber, ДТП произошло вечером 3 сентября на шоссе. Гражданка Казахстана умерла на месте происшествия. Ее двухлетняя дочь скончалась в больнице.

Отмечается, что в обеих машинах были граждане Казахстана, Турции, Израиля и России.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев выразил соболезнования. Он сообщил, что в ДТП погибла общественница Арайлым Багытжан и ее дочь. Также в ДТП пострадал ее муж, который сейчас находится в больнице.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МИД РК.