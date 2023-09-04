Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в ДТП в Турции

Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в ДТП в Турции Фото: pixabay
3 сентября автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе в Алании. Погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации TRT Haber, ДТП произошло вечером 3 сентября на шоссе. Гражданка Казахстана умерла на месте происшествия. Ее двухлетняя дочь скончалась в больнице. 

Отмечается, что в обеих машинах были граждане Казахстана, Турции, Израиля и России. 

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев выразил соболезнования.  Он сообщил, что в ДТП погибла общественница Арайлым Багытжан и ее дочь. Также в ДТП пострадал ее муж, который сейчас находится в больнице.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МИД РК. 

Читайте также

В МИД рассказали подробности смертельного ДТП с казахстанцами в Турции

Вор притворился спортсменом и ограбил теннисный центр в Шымкенте

Анастасия Стативкина
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления