Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг "Уимблдона"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (20-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на "Уимблдоне", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге она встречалась с француженкой Кристиной Младенович (59-е) и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:4, 6:0. Таким образом, Елена Рыбакина вышла во второй раунд, где встретится с американкой Клер Лю (120-е).

Призовой фонд "Уимблдона" в этом году составляет 15 783 000 евро. За выход во второй раунд Рыбакина уже заработала 87 750 евро и 70 очков в рейтинг.

Для Елены это второй турнир на траве в 2021 году: перед "Уимблдоном" она проиграла в 1/8 финала в Берлине, а в Истборне дошла до полуфинала.



