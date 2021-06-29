Количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз в Нур-Султане

Больше всех вакцинированы от коронавируса медицинские работники и сотрудники коммунальных служб, сообщил на заседании правительства аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Всего по первому и второму компонентам проведено более 365 тыс. прививок. В организациях первичной медико-санитарной помощи работает более 100 пунктов вакцинации, а также в крупных ТРЦ открыты пункты вакцинации. Для обеспечения вакцинации крупных предприятий и трудовых коллективов созданы мобильные медицинские бригады. На сегодня более 90% медицинских сотрудников и более 70% сотрудников коммунальных служб вакцинированы, - сообщил Кульгинов.

Он напомнил, что для стимулирования жителей города организован розыгрыш различных ценных призов. Также продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения.

По словам акима, в результате принятых мер количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз.

Если в середине мая в день вакцинировались порядка 1000-1500 человек, то на сегодня первый компонент получают более 7 тыс. человек. В стационарах сформирован достаточный фонд лекарственных средств и оборудования, вопрос находится на контроле, - отметил аким Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан