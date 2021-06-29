Республиканскому центру развития здравоохранения присвоят имя Салидат Каирбековой

Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления Правительства РК "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Присвоить республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр развития здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан имя Салидат Каирбековой, - говорится в документе.

Также говорится, что РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Министерства здравоохранения РК переименовывается в РГП "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения РК.

Салидат Каирбекова – государственный и общественный деятель Республики Казахстан, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук.

Именно по ее инициативе был создан РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения", который стал настоящим локомотивом преобразований в системе здравоохранения, кузницей управленческих технологий и местом концентрации лучших международных организационных практик.

Салидат Каирбекова стояла у истоков таких важных направлений в деятельности Центра, как: разработка национальных стандартов служб и региональных систем здравоохранения, разработка Протоколов диагностики и лечения, оценка медицинских технологий на основе принципов доказательной медицины, формирование лекарственной политики, экономика здравоохранения, формирование тарифов на медицинские услуги, менеджмент, развитие кадровых ресурсов и других важных направлений развития системы здравоохранения, а центр аккредитации медицинских организаций, центр оценки знаний и практических навыков, получили международное признание, - говорится в документе.

В июле 2016 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил большой вклад С. Каирбековой в дело реформирования системы здравоохранения Казахстана и подчеркнул, что казахстанцы не забудут ее имя и заслуги.

Протоколом заседания Научного совета Министерства здравоохранения РК от 1 июня 2021 года одобрено присвоение РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" статуса национального научно-практического центра.

В целях увековечения памяти Каирбековой С.З. предлагается переименовать РГП "РЦРЗ" в РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой", - говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 июля.

Бывший министр здравоохранения РК и руководитель центра Салидат Каирбекова скончалась 3 июля 2016 года от тяжелого заболевания.