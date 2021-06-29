Евразийская идея Елбасы – ЕАЭС выдержал все выпавшие на его долю вызовы и испытания

Казахстан стоит на пороге 30-летия независимости. Одним из достижений, с которыми наша страна подходит к этой знаменательной дате, является евразийский проект Елбасы – ЕАЭС. Стал ли он реальностью – об этом и другом рассказывает в интервью zakon.kz эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков.

- Как вы считаете, Жумабек Адилбекович, стал ли Евразийский экономический союз успешным проектом Елбасы?

- В этом нет сомнений.

Евразийский экономический союз, основателем и идеологом которого стал Первый Президент РК, Почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев, входит в число стратегических активов Казахстана.

Сегодня Евразийский экономический союз объединяет в своем составе пять государств – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Совокупный объем ВВП ЕАЭС достигает почти $2 трлн. В рамках Союза функционирует общий рынок товаров на 180 млн человек. Создается единый рынок услуг, внутри организации достигнута полная гармонизация таможенных процедур.

Параллельно ЕАЭС постепенно становится органичной частью мировой экономической архитектуры. К началу 2021 года три государства получили статус наблюдателя при ЕАЭС - это Молдова, Куба, Узбекистан. С пятью странами заключены соглашения о свободной торговле - Вьетнам, Иран, Китай, Сингапур, Сербия.

Все эти факторы превращают ЕАЭС в один из центральных элементов экономического развития не только стран-участниц, но и всего евразийского пространства. Само понятие евразийской интеграции прочно входит в международный обиход, становясь предметом научных исследований и экспертных дискуссий.

Однако важно отметить, что, прежде чем стать реальностью, евразийский проект Назарбаева прошел весьма продолжительный и тернистый путь.

- Давайте коснемся немного истории создания ЕАЭС. Когда впервые была озвучена эта идея?

- Впервые эта идея была озвучена Нурсултаном Назарбаевым в 1994 году в стенах МГУ. Тогда в своем выступлении казахстанский лидер, отметив необходимость тесного экономического партнерства между странами СНГ, предложил концептуально новую для постсоветских стран модель интеграционного объединения – Евразийский Союз.

- Для Казахстана на тот момент вопрос развития интеграционных связей с ближайшими соседями по региону был актуальным?

- Более чем актуальным! Доставшаяся в наследство от СССР экономическая система Казахстана была слабо интегрирована изнутри и хозяйственные связи ориентировались больше вовне республики. В результате вновь возникшее государство очень остро почувствовало на себе все издержки распада единого экономического пространства. Сохранение налаженных в рамках СССР технологических и торговых связей Казахстан рассматривал как возможность минимизировать тот колоссальный экономический урон, который возник вследствие распада СССР.

При этом Назарбаев как лидер независимого государства исходил не только из сугубо национальных соображений, а видел и более глобальные задачи, с которыми неизбежно сталкивались все постсоветские страны.

В частности, если посмотреть выступления Назарбаева в те годы, то можно заметить, что он не раз говорил, что переходным экономикам, какими являлись бывшие союзные республики, практически нереально будет реализовать успешный модернизационный переход в одиночку.

Забегая вперед, скажу, что история последующего развития стран СНГ сполна доказала его правоту. В данном контексте задача сохранения и углубления экономических связей между возникшими независимыми государствами на принципах взаимной выгоды была самоочевидной для лидера Казахстана.

В свою очередь, основные вопросы развития партнерства между постсоветскими странами должны были решаться на площадке СНГ. Однако на деле Содружество не могло создать нужных условий. Отчасти это было обусловлено откровенной слабостью институтов Содружества.

- Что являлось основой новой евразийской инициативы Елбасы в отличие от СНГ?

- В отличие от СНГ, основу предлагаемого им союза должны были составить наднациональные органы, которые решали бы задачу формирования единого экономического пространства, не вмешиваясь в вопросы внутренней и внешней политики участников.

Однако, несмотря на всю очевидную востребованность, инициатива Назарбаева о Евразийском союзе не была поддержана в 90-е годы.

- По каким причинам?

- На это был ряд объективных причин. Главная из них заключалась в том, что в умонастроениях постсоветских элит господствовала логика разделения. К тому же во многих странах СНГ политическая ситуация была крайне нестабильной и приводила к частой смене геополитических ориентиров.

Наконец, идея создания Евразийского союза на тот момент не встретила достаточной поддержки в России, без которой интеграционный проект не мог реализоваться в принципе. Во многом это было связано с тем, что Москва была занята собственными внутренними проблемами, а тогдашние элиты откровенно ориентировалась на Запад, рассматривая постсоветское пространство как некий балласт, который будет только замедлять движение России в Европ

у.

Ряд российских политиков начали озвучивать откровенные спекуляции на тему того, что якобы именно России придется оплачивать реализацию "назарбаевской инициативы".

- Тем не менее, Нурсултан Назарбаев неуклонно отстаивал свою евразийскую инициативу?

- Да. Вопреки скептицизму партнеров относительно ЕАЭС, Назарбаев продолжал настойчиво отстаивать идею выгоды и целесообразности экономической интеграции. Со временем само развитие исторических процессов сложилось в пользу евразийской инициативы Елбасы.

Этому способствовало и то, что начиная с середины 2000-х годов среди постсоветских стран эйфория независимости начала сменяться более прагматичным подходом к решению проблем национальных экономик. В том числе и в самой России все больше укреплялось понимание важности развития евразийского вектора.

В результате уже к 2007 году Белоруссия, Казахстан и Россия подписали договор о создании единой таможенной территории. После ряда сложных переговоров были согласованы более 40 международных договоров, которые легли в основу Таможенного союза.

На следующем этапе евразийская тройка уже приступила к созданию более глубокого формата партнерства – Единого экономического пространства и уже к 2010 году был создан общий рынок. Все это позволило евразийской "тройке" совместно двигаться дальше к подписанию договора о Евразийском экономическом союзе в 2015 году.

Примечательно, что создание ЕАЭС происходило на фоне резкого падения цен на нефть и начала острой фазы геополитического конфликта между Россией и Западом вокруг Украины. Против Москвы были введены жесткие западные санкции. Все эти факторы в совокупности привели к глубокой рецессии в российской экономике. В остальных евразийских экономиках также наблюдались рост инфляции и резкое замедление роста.

Однако, несмотря на все сложности, лидеры ЕАЭС проявили твердую политическую волю на дальнейшее развитие интеграции. В результате Союзу удалось не только сохранить динамику работы, но и расширить свой состав участников за счет Армении и Кыргызстана.

- Как работает ЕАЭС в условиях жесткого испытания - коронакризиса?

- Новый этап развития евразийской интеграции по времени вновь совпал со сложнейшим глобальным кризисом, вызванном пандемией. Прошлый 2020 год стал в этом плане рубежным годом развитии ЕАЭС: все участники объединения столкнулись с серьезной рецессией, которая затронула практически все сектора евразийских экономик. По оценкам Евразийской экономической комиссии, падение ВВП ЕАЭС за 2020 год составило порядка 3,9%.

Тем не менее, даже в условиях коронакризиса ЕАЭС продолжил работу без перебоев. Участники Союза совместно принимали меры по борьбе с эпидемией, в том числе освободили от пошлин критически важные импортные товары, а также наладили взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19. Все эти шаги помогли стабилизировать эпидемиологическую обстановку в ЕАЭС.

Одним словом, коронакризис стал серьезным испытанием на прочность для интеграционного объединения, но ЕАЭС достойно прошел эту проверку. Кроме того, кризис показал, что институты ЕАЭС имеют солидный "запас прочности".

Важно отметить, что успешное прохождение ЕАЭС подобных стресс-тестов стало возможным не в результате удачного стечения обстоятельств, а благодаря конкретным принципам, которые были заложены именно Нурсултаном Назарбаевым в ЕАЭС еще в период его создания.

В частности, принципиальным моментом является то, что на протяжении всего периода работы Союза повестка дня остается сугубо экономической и участники не допускают "геополитизации" объединения.

Также полностью оправдал себя принцип работы ключевых институтов ЕАЭС, когда решения по всем чувствительным вопросам принимаются консенсусом и каждое государство-член имеет равный голос независимо от его ВВП или численности населения.

- В последнее время ряд политиков и экспертов из России и Беларуси инициируют дискуссию о дополнении повестки ЕАЭС новыми политическими функциями, в том числе поднимается вопрос о необходимости коллективного ответа на санкции Запада. Что вы думаете по этому поводу?

- Здесь важно ясно осознавать риски попыток перевести задачи ЕАЭС из экономической плоскости в геополитическую. При таком развитии неизбежно возникнет ситуация, когда интересы экономического союза будут вытесняться желанием каждого члена решать свои собственные геополитические проблемы. Это может подтолкнуть ЕАЭС в сторону ненужной политизации, что далеко не будет способствовать сплоченной работе интеграционного объединения.

В заключение хотел бы сказать, что на сегодня ЕАЭС вступает в новый сложный этап своего развития. На первый план выходит отладка институтов сотрудничества, и принятие мер, направленных на реализацию всех ранее подписанных соглашений.

При этом, можно твердо сказать, что за прошедшие шесть лет работы ЕАЭС уверенно состоялся как структура, имеющая прочное ядро и общую стратегию развития.

Экономический союз в полной мере выдержал все выпавшие на его долю вызовы и испытания.

И эта прочность и устойчивость евразийского проекта далеко не случайны, а обусловлены вполне конкретными факторами. Главный из них – глубокая продуманность и прагматичность принципов работы интеграционного механизма.

Эти принципы заложены архитектором современной евразийской интеграции – почетным председателем ЕАЭС Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Сохранение и творческая реализация заложенных им принципов - надежная гарантия успешного будущего Евразийского экономического союза на многие годы вперед.

Торгын Нурсеитова