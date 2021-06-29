Назарбаев встретится с Путиным

Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает zakon.kz.

30 июня т.г. в г.Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе переговоров планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития ЕАЭС и актуальных вопросов региональной повестки дня