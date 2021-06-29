Назарбаев встретится с Путиным

Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает zakon.kz.
30 июня текущего года в Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе переговоров планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития ЕАЭС и актуальных вопросов региональной повестки дня, - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
30 июня т.г. в г.Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе переговоров планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития ЕАЭС и актуальных вопросов региональной повестки дня— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 29, 2021
Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы, - говорится в сообщении Кремля.
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