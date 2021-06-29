Спецоперация КНБ – задержан организатор транснациональной ОПГ

Комитетом национальной безопасности РК пресечена деятельность транснациональной наркоструктуры, организовавшей устойчивый канал контрабандных поставок опийных наркотиков из Афганистана в Казахстан, сообщает zakon.kz.

В результате международной спецоперации 15 июня в Алматы при транспортировке 25 кг тяжелых наркотических средств с поличным задержан организатор канала наркотрафика, разыскиваемый ФСБ РФ за совершение аналогичного наркопреступления в России. В целях уклонения от уголовной ответственности указанное лицо использовало поддельный паспорт гражданина Таджикистана, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Также задержан его пособник – гражданин Казахстана.

Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 286 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркоакции продолжаются.