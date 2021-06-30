Руководство вузов заставляет студентов восхвалять президента в Узбекистане

В Узбекистане студентам Самаркандского и Андижанского государственных университетов дано указание писать в социальных сетях комментарии, восхваляющие президента, и негативно реагировать на критику президента и его политики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

По словам студентов из Самарканда, администрация вуза составила список из постов и комментариев из Facebook и Youtube с негативными взглядами на политику президента. Список распространили среди студентов филологического факультета и попросили их написать в ответ негативные комментарии в соцсетях.

Студентам и преподавателям из Андижана, наоборот, было поручено написать статьи, восхваляющие президента после его визита в данный университет.

Студент филологического факультета Самаркандского государственного университета, попросивший не называть его имени, опасаясь давления со стороны преподавателей, предоставил специальный список комментариев из Facebook с критикой в адрес Узбекистана и президента. Список включает 20 постов и комментариев.

По словам студента, ему надоело заниматься ложным патриотизмом.

Наш куратор заставляет студентов в Facebook писать негативные комментарии в адрес некоторых комментариев, в которых содержится критика президента. Я не делал этого два дня, потому что меня это не устраивало. Теперь они заставляют меня сделать это, и мне пришлось написать, - поделился студент.

Организация неофициальной "Фабрики троллей" наблюдалась в Узбекистане и раньше. Скоординированная кампания была организована Союзом молодежи, Ташкентским университетом информационных технологий (ТУИТ), Форумом культуры и искусства Узбекистана Гульнары Каримовой (Фонд Форум), Службой национальной безопасности и другими организациями.