Об изменениях в Налоговом кодексе рассказали в министерстве нацэкономики

В Министерстве национальной экономики рассказали о новых нормах Налогового кодекса, поправки в который глава государства подписал 24 июня, сообщает zakon.kz.

Как отметили в министерстве, закон содержит изменения, направленные на оказание мер поддержки бизнеса в период ограничительных мер, вызванных пандемией, упрощение исполнения налоговых обязательств и стимулирование деловой активности.

Так, предусмотрены налоговые льготы, такие как снижение на 70% НДС для новых зарегистрированных предприятий бизнеса, при реализации ими своей продукции. Эта льгота будет действовать в течение двух лет с момента регистрации юридического лица.

Для субъектов малого бизнеса в обрабатывающей промышленности предусмотрено освобождение от КПН прибыли в случае ее инвестирования в новые основные фонды. Это позволит улучшить инвестиционный климат и развитие обрабатывающей промышленности, - отметили в МНЭ РК.

Также закон содержит нормы, согласно которым освобождается от обложения подоходным налогом доход работника по расходам работодателя на организацию и проведение санитарно-эпидемиологических, санитарно-профилактических мероприятий, включая обследование и лечение в связи с пандемией.

Одним из нововведений является внедрение специального налогового режима с использованием мобильного приложения, который позволит упростить регистрацию, прекращение деятельности и исполнение налоговых обязательств налогоплательщика, - пояснили в ведомстве.

С 1 января 2021 года сроком на 2 года был введен специальный налоговый режим розничного налога для наиболее пострадавших от пандемии 114 видов деятельности.

С 2023 года до 2025 года режим продлевается для сферы общественного питания. Ставка налога установлена в размере 6%. Главной особенностью режима является то, что плательщики режима не будут платить НДС и социальный налог.

Также законом приняты нормы в части налогового администрирования, которые положительным образом скажутся на деятельности налогоплательщиков.

Так, установлен предельный размер налоговой задолженности в 6 МРП или 17 502 тенге, ниже которого счет арестовываться не будет. На практике даже незначительная сумма может привести к закрытию счетов и приостановлению субъектов бизнеса.

Кроме того, предоставлено право банкам открывать счет сразу после оплаты налогоплательщиком задолженности. Быстрое открытие счетов в случае погашения налоговой задолженности позволит сэкономить время субъектов бизнеса.

Также по поручению главы государства введена отсрочка по уплате ИПН и социального налога с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях с 1 апреля по 1 июля 2021 года.

Такое положение может быть применено для 114 видов деятельности, определенных для режима розничного налога.

В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, срок представления сертификата резидентства за 2019 и 2020 годы продлен до 31 декабря 2021 года. Такая мера направлена на исключение двойного налогообложения в период ограничительных мер, так как представление документов затруднено по причине введения карантинных мер в зарубежных странах, - отметили в министерстве.

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В МНЭ РК полагают, что принятые меры позволят увеличить оборотные средства субъектов бизнеса и направить их на другие производственные расходы, упростить исполнение налоговых обязательств.