Какие ключевые изменения произошли в Налоговом кодексе РК

24 июня Президентом Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", сообщает zakon.kz.

Отметим ключевые изменения и дополнения в Налоговый кодекс.

При задолженности по налогам свыше 6 МРП операции по банковским счетам будут приостановлены

С 1 июля 2021 года предусмотрен минимальный предел по сумме налоговой задолженности в размере 6 МРП, ниже которого налоговые органы не вправе приостанавливать расходные операции по банковским счетам налогоплательщика, отнесенного в соответствии с СУР к категориям высокого или среднего уровня риска.

Также с 2022 года вводится норма, разрешающая банкам открывать счет сразу после погашения налогоплательщиком задолженности. Сейчас банковский счет можно использовать через три дня, в некоторых случаях - через неделю.

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Кому предоставили отсрочку по ИПН и СН в период с 1 апреля до 1 июля 2021 года

Отсрочка по уплате ИПН у источника выплаты и социального налога по обязательствам, наступающим в период с 1 апреля 2021 года до 1 июля 2021 года, предоставлена налоговым агентам, применяющим СНР розничного налога, и лицам, занимающихся частной практикой, в срок не позднее 1 июля 2021 года.

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С 2022 года вводится СНР с использованием мобильного приложения

Новый специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения смогут применять только индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную декларацию, т.к. исполнение налоговых обязательств можно осуществлять через смартфон. Введение нового режима упростит регистрацию, прекращение деятельности и исполнение налоговых обязательств налогоплательщика.

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Медицинские расходы в период карантина и пандемии исключены из доходов ФЛ

С 1 июля 2021 года в Налоговый кодекс вводится норма, устанавливающая, что все медицинские расходы работодателя, включая возмещение расходов работников, связанные с проведением ограничительных мероприятий (карантином, признанием заболевания пандемией), не рассматриваются доходами физических лиц и не подлежат налогообложению.

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С 1 января 2022 года появится новый платеж - плата за майнинг

Майнингом является способ добычи криптовалют. Плата за цифровой майнинг будет взиматься за объем электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге. Текущие суммы платы будут уплачиваться плательщиками ежеквартально. При этом ставка платы определена в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга.

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Определены условия для получения статуса субъекта социального предпринимательства

Предпринимательский кодекс дополнен новыми положениями по определению социального предпринимательства и социального субъекта предпринимательства, чья деятельность направлена на решение социальных проблем общества. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают закрепление государственных мер поддержки социального предпринимательства в части предоставления налоговых льгот.

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Для вычета по сделкам свыше 1000-кратного МРП нужен ЭСФ или чек ККМ

С 1 января 2022 года подтверждающими документами для вычета по КПН по сделкам на сумму свыше 1000-кратного МРП наряду с накладными и актами выполненных работ будут являться счет-фактура или чек ККМ с ФПД, в котором указан идентификационный номер покупателя (клиента), получателя товаров, работ.

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Расширен перечень лиц с правом на дополнительный зачет по НДС

С 1 июля 2021 года право на дополнительный зачет НДС распространяется на юридические лица, которые впервые вводят в эксплуатацию на территории Казахстана здания, сооружения, машины и оборудование для осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности (за исключением металлургической промышленности).

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