Антикоррупционная служба рекомендовала привлечь к ответственности должностных лиц Минтруда

В Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области прошло заседание, на котором рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения в отношении руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области М. Есбулгановой, ее заместителя С. Тунгишбаева, и. о. руководителя данного департамента М. Зейнебекова, передает zakon.kz.

В онлайн-заседании приняли участие руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, а также руководство региональных департаментов министерства.

В департаменте напомнили, что Есбулганова, пользуясь служебным положением, под предлогом необходимости подкупа руководства министерства в размере 2 000 000 тенге мошенническим путем получила эти денежные средства.

По указанному факту уголовное дело в отношении Есбулгановой М.С. было направлено в суд для рассмотрения с обвинительным актом по фактам мошенничества по ч. 2 ст. 190 и подстрекательства к даче взятки ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса РК. В отношении Тунгишбаева С.Х. по факту покушения на дачу взятки должностному лицу по ч. 2 ст. 367 УК РУ указанное уголовное дело было направлено в суд. В настоящее время судом №2 г. Тараз проводится судебное рассмотрение. На основании приказа ответственного секретаря министерства от 01.10.2020 г. о временном отстранении от исполнения должностных полномочий Есбулгановой М.С. исполнение обязанностей руководителя департамента было возложено на Зейнебекова М.С., - сообщил следователь по ОВД Жасулан Керимбаев.

Однако, как отметил следователь, Зейнебеков не извлек уроки из того, что уголовное дело рассматривается в суде по факту коррупционного правонарушения его коллег, и сам вступил на преступный путь. Он также воспользовался служебным положением и получил взятку в 100 000 тенге от заместителя главного врача Таразской городской поликлиники №5 Аймурзаева Р.Е. за содействие в продлении инвалидности 2 группы.

По данному факту было проведено расследование, по которому Зейнебеков М.С. признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения и осужден к штрафу в размере 2 500 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - добавил Жасулан Керимбаев.

Во время рассмотрения представления руководитель аппарата Минтруда Аида Курмангалиева рассказала о проведенной работе по искоренению коррупционных рисков в территориальных департаментах.

14 июня текущего года министерством было проведено совещание с участием всего личного состава территориальных департаментов по недопущению коррупционных правонарушений. 2 мая министром труда была утверждена «Дорожная карта по профилактике коррупционных правонарушений». Отмечу, что в рамках Дорожной карты был проведен анализ кадрового состава территориальных департаментов, а также анализ коррупционных рисков комитета и его территориальных департаментов, по результатам которого был дан ряд рекомендаций. Вместе с этим были осуществлены выезды рабочей группы в департаменты Туркестанской области и города Шымкент. В ближайшее время планируется выезд в Жамбылскую область. В течение года осуществляются перекрестные проверки по информационной системе централизованной базы данных инвалидов. Ежеквартально проводятся семинары с сотрудниками территориальных департаментов по реализации антикоррупционной политики, - рассказала Аида Курмангалиева.

После ее выступления руководитель Департамента по противодействию коррупции Адильхан Аширбаев представил рекомендации по улучшению антикоррупционной политики.

В целях недопущения в дальнейшем указанных правонарушений рекомендуем предусмотреть дисциплинарную ответственность ответственных должностных лиц министерства в связи с совершением уголовных правонарушений. В данном случае - коррупции со стороны вышеназванных должностных лиц Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, - сказал он.