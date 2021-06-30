Эпидситуация остается сложной - Кульгинов

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что в столице растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидситуация в городе остается сложной. В начале июня мы шли на понижение, в сутки выявляли порядка 100-110 положительных случаев. Должны были выйти из «красной» зоны, но с появлением «дельта-штамма» произошел резкий рост. На сегодня зарегистрировано 687 положительных случаев, - сообщил градоначальник на отчетной встрече перед населением.

По его словам, из-за этого в городе были приняты дополнительные ограничительные карантинные меры.

24 июня в столице ужесточили карантин. Подробнее здесь.

Мы в 14 стационарах открыли две тысячи коек, из них порядка 75% сейчас заняты. Ежедневно в стационары поступает около 200 пациентов, - отметил аким.

Тамила Языкова, Нур-Султан