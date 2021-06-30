Строительство LRT возобновили в Нур-Султане 

Работы по строительству LRT возобновились в связи со строительным сезоном. Причину оживления вокруг конструкций назвал на брифинге в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Несколькими днями ранее интерес жителей столицы вызвало оживление вокруг конструкций LRT, но было непонятно, начался демонтаж конструкций или, наоборот, возобновление строительства скандально известного проекта.

Да, сейчас работы возобновились в связи с тем, что идет строительный сезон. Условия прежние, которые были прописаны в договорах. У нас есть и китайские, и местные партнеры. Согласно договорным обязательствам, идет работа. Но я не скажу, что она активная. Активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. Сейчас идут конкурсные процедуры. Выбор банков, и как мы определимся с источниками финансирования, начнем работу более активную, - сказал Кульгинов, отвечая на вопрос журналиста.

При этом он заверил, что вопросами надежности и демонтажа проржавевших конструкций, наличие которых вызвало беспокойство горожан, будет заниматься технадзор.

Эта работа проводится регулярно. Прежде чем проводить бетонные или какие-то строительно-монтажные работы, обязательно проводится техническая экспертиза. Это находится на контроле технадзора. Специалисты работают, - подчеркнул градоначальник.

Читайте также: Сколько нужно денег, чтобы достроить LRT в Нур-Султане

Оксана Скибан, Нур-Султан