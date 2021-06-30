Сколько нужно денег, чтобы достроить LRT в Нур-Султане

По словам акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, на завершение проекта LRT потребуется порядка миллиарда долларов, передает корреспондент zakon.kz.

Изначально объем был 2,6 млрд долларов. Мы его снизили больше чем на 800 млн долларов - сэкономили. Сейчас требуется порядка миллиарда долларов, чтобы завершить строительство, - там и вагоны, и рельсы, вся инфраструктура. В целом, чтобы довести до финала, столько средств нам нужно, - отметил он на отчетной встрече перед населением.

Пока акимат объявил о проведении конкурса на внешние займы, в котором могут участвовать банки второго уровня.

Мы рассматриваем не только внешние займы, если будут желающие на внутреннем финансовом рынке, то мы их тоже будем рассматривать. ЕНПФ не рассматривается, только банки второго уровня, - уточнил Алтай Кульгинов.

Сроки завершения проекта аким не стал озвучивать.

Сколько раз сроки называли, потом столько же эти сроки срывались. Поэтому я не хочу забегать вперед. Как мы с источниками финансирования определимся, подпишем договор, будет конкретная дорожная карта, график работ, тогда мы скажем, - добавил он.

Конкурс на финансирование планируют завершить до конца лета 2021 года.

Ранее глава города официально заявил о возобновлении работ по строительству LRT.

Тамила Языкова, Нур-Султан