36 случаев заражения "дельта-штаммом" выявили в Алматы за сутки

В Алматы за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения "дельта-штаммом", передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

За прошедшие сутки в Алматы на наличие мутированных штаммов было исследовано 46 образцов. В 36-ти из них был получен "дельта-штамм". Таким образом, удельный вес "индийского" штамма составляет 78,3%. "Альфа-штамм" ("британский") обнаружен в 8 образцах, и его удельный вес составляет 17,4%. То есть происходит смена возбудителя. пресс-служба ДСЭК Алматы

Ранее в Нур-Султане и Алматы выявили возможность циркуляции "дельта-штамма" ("индийского" штамма COVID-19). Окончательное подтверждение наличия мутации будет определено после завершения полногеномного секвенирования образцов.

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