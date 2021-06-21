"Индийский" штамм в Казахстане - что о нем известно?

В понедельник, 21 июня, Министерством здравоохранения РК выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Что известно об этом штамме, рассказываем в материале zakon.kz.

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Согласно информации, распространенной МВК по нераспространению COVID-19, в Нур-Султане в связи с резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 Минздравом был проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ.

По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта-штамма" ("индийского" штамма). Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к "дельта-штамму" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.

"Дельта-штамм" коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Он отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до семи дней.

В среднем от одного человека с "дельта-штаммом" коронавируса инфицируются 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека.

Согласно недавним исследованиям, "индийский" штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

Инфицированные "индийским" штаммом испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту. Заболевание может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "дельта-штамм" был впервые выявлен в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур. По данным ВОЗ на 20 июня 2021 года, "дельта-штамм" SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

По последним данным Службы общественного здравоохранения Великобритании (PHE), 99% новых случаев COVID-19 в Великобритании - это "дельта-штамм".

Российские СМИ сообщают, что у 90% новых зараженных в Москве выявлен "индийский" штамм.

В ВОЗ отмечают, что этот штамм передается значительно быстрее и симптомы у него серьезнее. По информации Национальной службы здравоохранения Шотландии, опубликованной в журнале Lancet, риск госпитализации с "дельта-штаммом" в два раза выше, чем с "альфа".

По оценкам британских специалистов, "дельта-штамм" от 30 до 100% заразнее, чем предыдущие. Хотя, к счастью, не более летальный.

Также отмечается, что "дельта-штамм" больше похож на простуду, а заражаются этим штаммом в основном люди до 40 лет. Главные симптомы заражения новым штаммом - головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Инкубационный период короче чем у классической версии коронавируса и составляет около семи дней.

Ранее стало известно, что "индийский" штамм мутировал в свою новую версию - "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Эта версия отличается наличием в спайковом белке мутации K417N. Она способна снижать активность антител у переболевших COVID-19 и привитых от него. Ученые также полагают, что новый штамм потенциально устойчив к коктейлям из моноклональных антител. Это удалось выяснить после проведения тестирования антител против определенных мутаций.