По миллиарду тенге ежегодно "АрселорМиттал Темиртау" инвестирует в Карагандинскую область

АО "АрселорМиттал Темиртау" внесет свой вклад в празднование 60-летия города Шахтинск. К юбилею города жители получат в подарок обновленный парк.

Компания остается приверженной принципам социального партнерства. Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали сегодня аким Карагандинской области Женис Касымбек и генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Согласно документу, в благоустройство и восстановление Центрального парка культуры и отдыха в Шахтинске будет вложено 250 млн тенге. На эти деньги сделают освещение, заменят брусчатку. Также построят детские игровые и спортивные площадки, установят аттракционы и малые архитектурные формы.

АМТ также заключил меморандумы о сотрудничестве в подготовке кадров и повышении профессиональной квалификации с двумя вузами - Карагандинским индустриальным университетом и Карагандинским техническим университетом. Компания планирует обучать за свой счет более 400 студентов на протяжении следующих четырех лет. Все эти студенты получат возможность трудоустройства на предприятиях компании после окончания обучения. Кроме того, сотрудничество с вузами будет включать в себя взаимодействие между сторонами по вопросам повышения квалификации работников, возможности получения высшего образования для рабочих компании, вовлечения научного потенциала профессорско-преподавательского состава университетов в решение технических задач компании. На эти цели компания направит порядка 800 млн тенге.

Фактически жизнью компании живут четыре города - Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск, а это 23% населения области. Поэтому ее роль велика. И мы в первую очередь заинтересованы в стабильной работе АМТ, ведь это напрямую влияет на социально-экономическое положение региона в целом. аким Карагандинской области Женис Касымбек

Подписание меморандумов о благоустройстве Центрального парка в Шахтинске с акиматом Карагандинской области и с карагандинскими вузами по сотрудничеству в сфере подготовки кадров еще раз свидетельствует о приверженности компании вопросам развития потенциала работников компании и создания благоприятных условий для наших работников не только на рабочем месте, но и в социальной инфраструктуре в городах, в которых компания является крупнейшим работодателем. исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Алишер Абенов

15 августа 1961 года указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР поселок Тентек был преобразован в город Шахтинск. Эта дата считается днем его рождения.