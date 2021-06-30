Опубликован трейлер документального фильма о Назарбаеве  

1 июля в эфире телеканала "Хабар" в 21:30 состоится показ фильма "Штрихи к портрету. Лидер", сообщает zakon.kz.
Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана.
1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер». Это продолжение совместного документального проекта Пресс-службы Елбасы и журналиста А.Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана https://t.co/5Utjpmo7o3— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 30, 2021
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