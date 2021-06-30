Опубликован трейлер документального фильма о Назарбаеве  

1 июля в эфире телеканала "Хабар" в 21:30 состоится показ фильма "Штрихи к портрету. Лидер", сообщает zakon.kz.

Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана.