Опубликован трейлер документального фильма о Назарбаеве  

30 июня 2021, 15:26
Фото: Акорда

1 июля в эфире телеканала "Хабар" в 21:30 состоится показ фильма "Штрихи к портрету. Лидер", сообщает zakon.kz.

Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана.


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