Пляжи и аквапарки закроют в Актюбинской области

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", передает zakon.kz.
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой", - говорится в документе.
Запрещается деятельность аквапарков, пляжей.
В парках, набережных и скверах города предписано обеспечить запрещение сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.).
Вместе с тем разрешаются спортивные тренировки национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).
Разрешена санкционированная уличная торговля продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.
Также разрешена деятельность авто-экспресса (еда на вынос) с соблюдением санэпидтребований.
Запрещается проводить совещания (заседания) в оффлайн-режиме, за исключением объектов жизнеобеспечения области и экстренных ситуаций.
Жителям Актюбинской области рекомендовано:
Постановление вступает в силу с момента подписания.
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